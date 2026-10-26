Bayer Aktie
WKN DE: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017
|Bewertung im Fokus
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26.10.2026 13:04:47
Overweight-Analyse: JP Morgan Chase & Co. bewertet Bayer-Aktie
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Bayer mit einem Kursziel von 61 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Richard Vosser wertete die Zwischenergebnisse der DASL-HiCaP-Studie mit Nubeqa bei Prostatakrebs am Sonntag positiv. Sie untermauerten seine Einschätzung, dass die Markterwartungen zu niedrig seien. Die Ergänzung der Strahlentherapie bei Patienten mit sehr hohem Rückfallrisiko sei ein weiterer Wachstumstreiber für Nubeqa.
Aktieninformation im Fokus: Die Bayer-Aktie ausführlich analysiert am Tag der JP Morgan Chase & Co.-Empfehlung
Die Aktie legte um 12:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 3,0 Prozent auf 45,30 EUR zu. Also weist das Papier noch Spielraum von 34,66 Prozent nach oben im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Bisher wurden via XETRA 555 131 Bayer-Aktien gekauft oder verkauft. Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Plus von 22,8 Prozent zu Buche. Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 03.11.2026 erwartet.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.10.2026 / 20:59 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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