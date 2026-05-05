Airbus Aktie

Airbus für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190

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Investment-Tipp 05.05.2026 15:04:47

Overweight für Airbus SE-Aktie nach Barclays Capital-Analyse

Overweight für Airbus SE-Aktie nach Barclays Capital-Analyse

Die Airbus SE-Aktie wurde von Barclays Capital genau analysiert. Die folgenden Ergebnisse wurden ermittelt.

Die britische Investmentbank Barclays hat Airbus auf "Overweight" mit einem Kursziel von 220 Euro belassen. Die Flugzeug-Auslieferungen von Airbus und Boeing seit Jahresbeginn - inklusive des Aprils - hinkten noch den saisontypisch schwachen historischen Trends für das erste Quartal hinterher, schrieb Milene Kerner in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Airbus SE-Aktie zur Zeit der Analyse

Die Airbus SE-Aktie konnte um 14:47 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,0 Prozent auf 179,48 EUR. Also hat der Aktienanteil noch ein Aufwärtspotenzial von 22,58 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt wechselten 184 933 Airbus SE-Aktien den Besitzer. Seit Jahresanfang 2026 sank die Aktie um 7,7 Prozent. Am 29.07.2026 werden die Q2 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 08:40 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 08:41 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: Airbus

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