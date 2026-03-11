Bayer Aktie

WKN DE: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017

Analyse im Blick 11.03.2026 11:34:49

Overweight für Bayer-Aktie nach Barclays Capital-Analyse

Barclays Capital-Analyst Charles Pitman-King hat sich das Bayer-Papier genauer angesehen. Hier sind die daraus resultierenden Erkenntnisse.

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Bayer nach einem Treffen mit Managern von Bayer mit einem Kursziel von 48 Euro auf "Overweight" belassen. Die Einführung eines neuen Organisationsmodells habe die Effizienz in der Forschung und Entwicklung des Pharma- und Agrarchemiekonzerns strukturell verbessert, schrieb Charles Pitman-King am Dienstagabend.

Aktienanalyse online: Die Bayer-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Die Bayer-Aktie wies um 11:18 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 39,58 EUR abwärts. Also hat der Aktienanteil noch ein Aufwärtspotenzial von 21,27 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Von der Bayer-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 599 074 Stück gehandelt. Das Papier legte seit Beginn des Jahres 2026 um 6,9 Prozent zu. Die Ergebnisse für Q1 2026 dürfte Bayer am 12.05.2026 vorlegen.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2026 / 21:05 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquelle: Taina Sohlman / Shutterstock.com

