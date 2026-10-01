Bayer Aktie
WKN DE: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017
|Aktie bewertet
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01.10.2026 12:58:49
Overweight für Bayer-Aktie nach JP Morgan Chase & Co.-Analyse
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Bayer mit einem Kursziel von 61 Euro auf "Overweight" belassen. Die frühen Markterwartungen an das dritte Quartal seien wohl zu hoch, schrieb Richard Vosser am Mittwoch in seinem Ausblick auf den Bericht am 3. November. Die Ursache sieht er allerdings eher zeitbedingt im Agrarbereich, sodass sich an den Schätzungen für das Gesamtjahr kaum etwas ändern dürfte.
Aktienbewertung im Detail: Die Bayer-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse
Die Bayer-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:42 Uhr mit Abschlägen von 2,7 Prozent bei 46,67 EUR. Infolgedessen zeigt das Papier noch Anstiegschancen von 30,70 Prozent in Relation zur festgesetzten Kursmarke. Zuletzt wechselten 736 929 Bayer-Aktien den Besitzer. Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte das Papier um 26,5 Prozent nach oben. Am 03.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Bayer veröffentlicht werden.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2026 / 19:38 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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