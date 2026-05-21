Overweight für Heidelberg Materials-Aktie nach Barclays Capital-Analyse

Barclays Capital hat die Heidelberg Materials-Aktie genauestens unter die Lupe genommen. Hier sind die daraus resultierenden Ergebnisse.

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Heidelberg Materials von 241 auf 243 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Tom Zhang passte seine Schätzungen für Europas Zementhersteller am Mittwoch an die Ergebnisse des ersten Quartals an. Die Jahresziele seien intakt geblieben trotz schwächerer Absatzvolumina und der Konjunkturungewissheit.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Heidelberg Materials-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Um 12:27 Uhr ging es für die Heidelberg Materials-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 172,85 EUR. Insofern weist der Anteil noch eine Steigerungsaussicht von 40,58 Prozent im Vergleich zur festgelegten Analysten-Prognose auf. Zuletzt wurden via XETRA 56 725 Heidelberg Materials-Aktien umgesetzt. Seit Anfang des Jahres 2026 verlor die Aktie um 20,9 Prozent.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.05.2026 / 09:42 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.05.2026 / 09:46 / GMT



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