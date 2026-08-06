Scout24 Aktie

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Bewertung im Blick 06.08.2026 09:30:09

Overweight für Scout24-Aktie nach JP Morgan Chase & Co.-Analyse

Overweight für Scout24-Aktie nach JP Morgan Chase & Co.-Analyse

JP Morgan Chase & Co.-Analyst Marcus Diebel hat eine ausführliche Untersuchung des Scout24-Papiers durchgeführt.

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Scout24 nach Zahlen zum zweiten Quartal mit einem Kursziel von 93 Euro auf "Overweight" belassen. Der Betreiber von Internet-Plattformen habe solide Zahlen vorgelegt, schrieb Marcus Diebel in seiner ersten Reaktion am Donnerstag. Die Zahl privater Nutzer sei etwas schwach, das dürfte jedoch nicht zu Änderungen an den Ergebnisschätzungen führen.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Scout24-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Die Scout24-Aktie notierte um 09:14 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 5,0 Prozent auf 72,60 EUR. Infolgedessen zeigt der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 28,10 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Die Anzahl der bisher gehandelten Scout24-Aktien beläuft sich auf 56 850 Stück. Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Minus von 13,7 Prozent zu Buche. Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2026 dürfte Scout24 am 06.08.2026 präsentieren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 07:18 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 07:18 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: Scout24

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