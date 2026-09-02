Overweight für Siemens Energy-Aktie nach JP Morgan Chase & Co.-Analyse

Die Siemens Energy-Aktie wurde von JP Morgan Chase & Co. genau analysiert. Die folgenden Ergebnisse wurden ermittelt.

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens Energy auf "Overweight" mit einem Kursziel von 245 Euro belassen. Gespräche mit SpaceX und dem führenden Turbinenblatthersteller Howmet hätten ihn in seiner ersten Einschätzung bekräftigt, dass SpaceX solche Komponenten nur für die Stromversorgung der eigenen KI-Rechenzentren herstellen wolle, schrieb Phil Buller in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Von der grundsätzlich hohen Nachfrage nach Gasturbinen sollten deren Hersteller weiterhin profitieren.

Aktienanalyse online: Die Siemens Energy-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Um 15:33 Uhr sprang die Siemens Energy-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 142,20 EUR zu. Hiermit hat das Papier noch Spielraum von 72,29 Prozent nach oben bezogen auf das festgelegte Kursziel. Bisher wurden via XETRA 604 149 Siemens Energy-Aktien gekauft oder verkauft. Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Anteilsschein 18,6 Prozent. Die nächsten Quartalszahlen für Q4 2026 wird Siemens Energy voraussichtlich am 11.11.2026 präsentieren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.09.2026 / 12:57 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.09.2026 / 13:13 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.