Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens Healthineers mit einem Kursziel von 57,40 Euro auf "Overweight" belassen. 2027 könnte wieder ein Jahr werden, in dem die fundamentale Ausgangslage schwierig erscheine, es aber eine Menge Chancen gebe, schrieben die Experten um David Adlington am Donnerstag in ihrem großen Ausblick für die MedTech-Branche. Sie weisen vor allem auf die "Kraft des Understatement" hin, wenn zunächst wenig versprochen, dann aber viel geliefert wird. Siemens Healthineers sehen die Experten optimistisch, auch wenn der Aktienüberhang der Mutter Siemens noch eine Belastung sei.

Zwischen Kursziel und Realität: Die Siemens Healthineers-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Das Papier von Siemens Healthineers legte um 09:29 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 43,68 EUR. Hiermit hat das Finanzpapier noch einen Zuwachsspielraum von 31,41 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt wurden via XETRA 25 119 Siemens Healthineers-Aktien umgesetzt. Das Papier verlor auf Jahressicht 2026 0,4 Prozent.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.11.2026 / 22:52 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.11.2026 / 00:25 / GMT



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