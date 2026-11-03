Overweight-Note für adidas-Aktie: Neue Analyse von Barclays Capital

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Adidas von 210 auf 200 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analystin Viktoria Petrova widmete sich am Montag nach den jüngsten Quartalsberichten von Adidas und Puma der Frage der Lagerbestände und führte einen speziellen Branchentracker zu diesem Thema ein. Das durchschnittliche Wachstum der Lagerbestände sei höher als das Branchenwachstum, und die Schere gehe immer weiter auseinander, konstatierte die Expertin. In der Vergangenheit hätten die Margen von Adidas negativ mit den Lagerbeständen korreliert. Sie kappte ihre Gewinnerwartungen bis 2028 etwas.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der adidas-Aktie zur Zeit der Analyse

Die adidas-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:36 Uhr 2,0 Prozent im Minus bei 169,45 EUR. Also hat die Aktie noch einen Anstiegsspielraum von 18,03 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt stieg das Handelsvolumen via XETRA auf 269 985 adidas-Aktien. Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Anteilsschein um 2,1 Prozent. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 10.03.2027.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2026 / 06:47 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2026 / 06:49 / GMT



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