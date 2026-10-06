Overweight-Note für Deutsche Bank-Aktie: Neue Analyse von JP Morgan Chase & Co.

Hier sind die Resultate der gründlichen Untersuchung der Deutsche Bank-Aktie durch JP Morgan Chase & Co..

Die US-Bank JPMorgan hat Deutsche Bank auf "Overweight" mit einem Kursziel von 41 Euro belassen. Kian Abouhossein aktualisierte am Montag mit Blick auf die Quartalszahlen am 28. Oktober sein Bewertungsmodell. Er nahm geringfügige Änderungen an seinen bereinigten Ergebnisschätzungen (EPS) vor.

Aktienauswertung: Die Deutsche Bank-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Um 09:02 Uhr ging es für das Deutsche Bank-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 31,39 EUR. Daher zeigt die Aktie noch Potenzial nach oben: 30,61 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt wechselten via XETRA 82 153 Deutsche Bank-Aktien den Besitzer. Das Papier büßte auf Jahressicht 2026 um 1,7 Prozent ein.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2026 / 18:26 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2026 / 18:26 / BST





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