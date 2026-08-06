Fresenius Aktie
WKN: 578560 / ISIN: DE0005785604
|Papier unter der Lupe
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06.08.2026 10:43:50
Overweight-Note für Fresenius SE-Aktie: Neue Analyse von Barclays Capital
Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Fresenius von 56,50 auf 57,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der starke Lauf setze sich fort, schrieb Hassan Al-Wakeel am Mittwoch nach dem Quartalsbericht. Ein Verkauf des FMC-Anteils könnte den Aktien Schwung geben.
Aktienanalyse online: Die Fresenius SE-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen
Die Aktie legte um 10:27 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,6 Prozent auf 47,38 EUR zu. Infolgedessen zeigt der Anteil noch Luft nach oben: 21,36 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Zuletzt wurden über XETRA 285 110 Fresenius SE-Aktien umgesetzt. Auf Jahressicht 2026 büßte die Aktie um 0,6 Prozent ein.
LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 22:19 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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