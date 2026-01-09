Overweight-Note für RWE-Aktie: Neue Analyse von Barclays Capital

Barclays Capital hat eine sorgfältige Analyse der RWE-Aktie durchgeführt. Hier sind die festgestellten Ergebnisse.

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für RWE auf "Overweight" mit einem Kursziel von 52 Euro belassen. Im laufenden Jahr dürfte sich der positive Trend für europäische Versorger fortsetzen, schrieb Dominic Nash in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Höhere Energiepreise könnten Impulse liefern. KI-Rechenzentren trieben die Stromnachfage nach oben.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der RWE-Aktie zur Zeit der Analyse

Die RWE-Aktie musste um 11:48 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 47,64 EUR. Also weist das Papier noch Spielraum von 9,15 Prozent nach oben im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 250 223 RWE-Aktien den Besitzer.



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2026 / 23:14 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.01.2026 / 04:00 / GMT



