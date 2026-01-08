Infineon Aktie
WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004
|Papier unter der Lupe
|
08.01.2026 13:14:23
Overweight von Barclays Capital für Infineon-Aktie
Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Infineon von 40 auf 44 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Halbleiterindustrie dürfte vor einer starken Berichtssaison zum vierten Quartal 2025 stehen, schrieb Simon Coles in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Auch der Start ins neue Jahr scheine sehr gut gewesen zu sein. Zu seinen Sektorfavoriten gehören unter anderem Infineon, während er sich für STMicro und AMS-Osram vorsichtig zeigte.
Zwischen Kursziel und Realität: Die Infineon-Aktie im Detail am Tag der Analyse
Die Aktie verlor um 12:58 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,3 Prozent auf 41,58 EUR. Also weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 5,83 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Im heutigen Handel wurden bisher 862 769 Infineon-Aktien umgesetzt. Am 04.02.2026 dürfte die Q1 2026-Bilanz von Infineon veröffentlicht werden.
LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2026 / 20:43 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.01.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Infineon AG
|
17:58
|Zuversicht in Europa: Börsianer lassen Euro STOXX 50 schlussendlich steigen (finanzen.at)
|
17:58
|Freundlicher Handel: LUS-DAX schließt im Plus (finanzen.at)
|
17:58
|Börse Frankfurt in Grün: DAX beendet den Freitagshandel im Plus (finanzen.at)
|
15:58
|Freundlicher Handel: So performt der Euro STOXX 50 nachmittags (finanzen.at)
|
12:27
|Börse Frankfurt: So steht der TecDAX mittags (finanzen.at)
|
12:27
|Freitagshandel in Europa: Börsianer lassen Euro STOXX 50 steigen (finanzen.at)
|
12:27
|Starker Wochentag in Frankfurt: So steht der DAX mittags (finanzen.at)
|
12:27
|XETRA-Handel LUS-DAX liegt am Freitagmittag im Minus (finanzen.at)