Papier unter der Lupe 08.01.2026 13:14:23

Overweight von Barclays Capital für Infineon-Aktie

Overweight von Barclays Capital für Infineon-Aktie

Hier sind die Resultate der gründlichen Untersuchung der Infineon-Aktie durch Barclays Capital.

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Infineon von 40 auf 44 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Halbleiterindustrie dürfte vor einer starken Berichtssaison zum vierten Quartal 2025 stehen, schrieb Simon Coles in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Auch der Start ins neue Jahr scheine sehr gut gewesen zu sein. Zu seinen Sektorfavoriten gehören unter anderem Infineon, während er sich für STMicro und AMS-Osram vorsichtig zeigte.

Zwischen Kursziel und Realität: Die Infineon-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Die Aktie verlor um 12:58 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,3 Prozent auf 41,58 EUR. Also weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 5,83 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Im heutigen Handel wurden bisher 862 769 Infineon-Aktien umgesetzt. Am 04.02.2026 dürfte die Q1 2026-Bilanz von Infineon veröffentlicht werden.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2026 / 20:43 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.01.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquelle: Sean Gallup/Getty Images

