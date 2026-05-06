Overweight von Barclays Capital für Infineon-Aktie

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Infineon nach Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal und einem angehobenen Ausblick mit einem Kursziel von 44 Euro auf "Overweight" belassen. Der Chipkonzern verzeichne ähnliche Trends wie vergleichbare Unternehmen, schrieb Simon Coles am Mittwoch. Er glaubt aber, dass das Ausmaß, in dem die Gewinnerwartungen steigen, bei Infineon wahrscheinlich etwas geringer ausfallen wird.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Infineon-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Das Papier von Infineon gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 14:10 Uhr ging es um 3,7 Prozent auf 58,29 EUR abwärts. Somit verfügt der Anteilsschein noch über ein Abwärtsrisiko von 24,52 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Die Anzahl der bisher gehandelten Infineon-Aktien beläuft sich auf 4 125 822 Stück. Das Papier gewann auf Jahressicht 2026 55,7 Prozent. Am 06.05.2026 werden die Q2 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 06:38 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 06:39 / GMT



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