RWE Aktie

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WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129

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Experten-Einschätzung 14.08.2026 14:58:47

Overweight von Barclays Capital für RWE-Aktie

Overweight von Barclays Capital für RWE-Aktie

RWE-Papier wurde einer eingehenden Untersuchung durch Barclays Capital-Analyst Peter Crampton unterzogen.

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für RWE von 68 auf 72 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Anleger unterschätzten das branchenbeste Ergebnispotenzial trotz der Outperformance der Aktien noch immer, schrieb Peter Crampton am Donnerstag. Er sieht auch einen Weg voller Impulse durch die deutschen Energieauktionen.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die RWE-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die RWE-Aktie musste um 14:42 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 58,86 EUR. Infolgedessen zeigt der Anteil noch Luft nach oben: 22,32 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. 1 393 150 RWE-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Das Papier kletterte seit Jahresanfang 2026 um 32,6 Prozent nach oben.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 22:28 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: Andre Laaks, RWE

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