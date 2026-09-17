Overweight von JP Morgan Chase & Co. für Daimler Truck-Aktie

JP Morgan Chase & Co. hat die Daimler Truck-Aktie unter die Lupe genommen. Das sind die Ergebnisse.

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Daimler Truck auf "Overweight" belassen. Gespräche auf der IAA Transportation in Hannover hätten positive Signale für den Absatz schwerer Lkw in Europa und Nordamerika ergeben, schrieb Analyst Jose Asumendi am Donnerstag. Er rechnet daher mit einem recht starken zweiten Halbjahr. Asumendis Highlight des Tages auf der Messe war Daimler Truck. Der Konzern dürfte dank eines stark verbesserten Geschäfts in Nordamerika bereits im dritten Quartal zweistellige Margen erzielen. Die Dynamik dürfte ins vierte Quartal herein sehr stark bleiben. Gegen starke chinesische Konkurrenz in Europa sieht sich Daimler-Truck-Chefin Karin Rådström mit dem eigenen Portfolio gut gerüstet.

Aktienbewertung im Detail: Die Daimler Truck-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Die Daimler Truck-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 12:50 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 44,00 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 120 020 Daimler Truck-Aktien umgesetzt. Der Anteilsschein kletterte auf Jahressicht 2026 um 23,2 Prozent.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.09.2026 / 00:50 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.09.2026 / 00:50 / BST



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