DHL Group Aktie
WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004
|Aktie unter die Lupe
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09.10.2026 10:34:48
Overweight von JP Morgan Chase & Co. für DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie
Die US-Bank JPMorgan hat DHL Group
Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung
Das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) legte um 10:18 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,5 Prozent auf 55,76 EUR. Somit hat die Aktie noch Luft nach oben: 16,57 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Im heutigen Handel wurden bisher 288 944 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien umgesetzt. Für die Aktie ging es seit Anfang des Jahres 2026 um 24,4 Prozent aufwärts. DHL Group (ex Deutsche Post) wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 05.11.2026 vorlegen.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2026 / 13:02 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2026 / 17:00 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Nachrichten zu DHL Group (ex Deutsche Post)
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09:34
|DHL-Aktie steigt: JPMorgan erwartet starkes Quartal (dpa-AFX)
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09:28
|STOXX-Handel: Euro STOXX 50-Anleger greifen zum Start zu (finanzen.at)
|
08.10.26
|OTS: DHL Group / Technologie schlägt Zölle: Welthandel wächst schneller - ... (dpa-AFX)
|
06.10.26
|Neutral-Note für DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: Neue Analyse von UBS AG (finanzen.at)
|
06.10.26
|Gewinne in Europa: Euro STOXX 50 legt am Dienstagmittag zu (finanzen.at)
|
05.10.26
|DAX-Handel aktuell: Börsianer lassen DAX schlussendlich steigen (finanzen.at)
|
05.10.26
|Handel in Frankfurt: LUS-DAX verbucht letztendlich Verluste (finanzen.at)
Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)
|08.10.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.10.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|05.10.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|08.10.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.10.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|05.10.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|08.10.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.09.26
|DHL Group Buy
|Deutsche Bank AG
|15.09.26
|DHL Group Buy
|Deutsche Bank AG
|11.11.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|06.11.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|13.10.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|22.09.25
|DHL Group Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|05.08.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|08.10.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.10.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|05.10.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|30.09.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.09.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|DHL Group (ex Deutsche Post)
|55,96
|1,23%
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