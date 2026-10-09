DHL Group Aktie

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WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004

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Aktie unter die Lupe 09.10.2026 10:34:48

Overweight von JP Morgan Chase & Co. für DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie

Overweight von JP Morgan Chase & Co. für DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie

Hier sind die Resultate der genauen Betrachtung des DHL Group (ex Deutsche Post)-Papiers durch JP Morgan Chase & Co.-Analyst Alexia Dogani.

Die US-Bank JPMorgan hat DHL Group auf "Overweight" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Sie rechne mit einem starken dritten Quartal der Bonner, gestützt von der anhaltenden Dynamik der Volumina im Express-Geschäft, schrieb Alexia Dogani in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) legte um 10:18 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,5 Prozent auf 55,76 EUR. Somit hat die Aktie noch Luft nach oben: 16,57 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Im heutigen Handel wurden bisher 288 944 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien umgesetzt. Für die Aktie ging es seit Anfang des Jahres 2026 um 24,4 Prozent aufwärts. DHL Group (ex Deutsche Post) wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 05.11.2026 vorlegen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2026 / 13:02 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2026 / 17:00 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: Erasmus Wolff / Shutterstock.com

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