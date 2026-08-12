Overweight von JP Morgan Chase & Co. für EON SE-Aktie

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Eon nach Zahlen zum ersten Halbjahr auf "Overweight" mit einem Kursziel von 21,70 Euro belassen. Diese deckten sich weitgehend mit den Erwartungen, schrieb Pavan Mahbubani in einer ersten Einschätzung am Mittwoch. Das gelte sowohl für das operative Ergebnis (Ebitda) des Stromerzeugers und Netzbetreibers als auch für das um zeitliche Effekte bereinigte Nettoergebnis.

Aktienanalyse online: Die EON SE-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Die EON SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 10:18 Uhr 1,1 Prozent im Minus bei 18,82 EUR. Somit verfügt der Anteilsschein noch über einen Wachstumsspielraum von 15,33 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel. Bisher wurden heute 749 970 EON SE-Aktien gehandelt. Für die Aktie ging es seit Beginn des Jahres 2026 um 20,2 Prozent aufwärts. Die Vorlage der Q2 2026-Finanzkennzahlen wird am 12.08.2026 erwartet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / 06:50 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2026 / 06:59 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.