Overweight von JP Morgan Chase & Co. für Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Papier wurde von JP Morgan Chase & Co.-Analyst Kamran M Hossain genau analysiert. Hier sind die festgestellten Erkenntnisse.

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Munich Re mit einem Kursziel von 590 Euro auf "Overweight" belassen. Die Gewinnentwicklung werde fortan schwieriger, schrieb Kamran Hossain am Freitag nach den endgültigen Zahlen des Rückversicherers. Mit den vorab veröffentlichten Eckdaten hätten die Münchner positiv überrascht.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Um 09:48 Uhr rutschte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie in der XETRA-Sitzung um 2,5 Prozent auf 509,40 EUR ab. Infolgedessen zeigt der Anteil noch Luft nach oben: 15,82 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 90 818 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien. Für den Anteilsschein ging es auf Jahressicht 2026 um 5,1 Prozent abwärts. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Bilanz für Q2 2026 wird am 07.08.2026 erwartet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2026 / 07:32 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / 07:32 / BST



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