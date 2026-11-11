Ovid Therapeutics legte Quartalsergebnis vor

Ovid Therapeutics hat am 10.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Ovid Therapeutics hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,10 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,170 USD je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.at