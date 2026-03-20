Ovid Therapeutics: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Ovid Therapeutics hat am 18.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

In Sachen EPS wurden 0,06 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Ovid Therapeutics -0,130 USD je Aktie eingenommen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 0,7 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 800 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Ovid Therapeutics einen Umsatz von 0,1 Millionen USD eingefahren.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,230 USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren -0,370 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Ovid Therapeutics mit einem Umsatz von insgesamt 7,25 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 0,57 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 1171,93 Prozent gesteigert.

Insgesamt hatten Analysten für das Gesamtjahr einen Verlust von 0,480 USD je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 6,60 Millionen USD taxiert.

Redaktion finanzen.at