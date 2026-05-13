Ovintiv B: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Ovintiv B hat am 11.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -2,35 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Ovintiv B ein EPS von -0,610 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2,60 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,39 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at