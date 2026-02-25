Ovintiv B zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Ovintiv B lud am 23.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,65 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,230 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Ovintiv B im vergangenen Quartal 2,07 Milliarden USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 5,99 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Ovintiv B 2,20 Milliarden USD umsetzen können.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 4,78 USD beziffert. Im Vorjahr waren 4,21 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahr von 3,12 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 8,74 Milliarden USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 9,02 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at