Founder Aktie

Founder für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 936949 / ISIN: BMG3654D1074

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15.05.2026 18:30:44

Ovo founder in line for £30mn payout ahead of Eon sale

Stephen Fitzpatrick to receive payment for brand royalty fees under arrangement with retail energy company he startedWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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