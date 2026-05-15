Founder Aktie
WKN: 936949 / ISIN: BMG3654D1074
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15.05.2026 18:30:44
Ovo founder in line for £30mn payout ahead of Eon sale
Stephen Fitzpatrick to receive payment for brand royalty fees under arrangement with retail energy company he startedWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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