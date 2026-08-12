Ovobel Foods stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Ovobel Foods hat am 10.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 16,21 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,90 INR je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 31,79 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 799,7 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 606,8 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at