Ovobel Foods stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Ovobel Foods hat sich am 06.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4,68 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 6,75 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 571,9 Millionen INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 569,9 Millionen INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at