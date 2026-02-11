|
11.02.2026 06:31:28
Ovobel Foods verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Ovobel Foods hat am 10.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.
Das EPS wurde auf 2,92 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -1,210 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 44,89 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 740,5 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 511,1 Millionen INR in den Büchern gestanden.
