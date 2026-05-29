Ovobel Foods veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Ovobel Foods hat am 27.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es stand ein EPS von 14,93 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Ovobel Foods noch ein Gewinn pro Aktie von 6,16 INR in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 650,2 Millionen INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 35,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 478,7 Millionen INR in den Büchern standen.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 25,63 INR präsentiert. Im Vorjahr hatte Ovobel Foods ein EPS von 9,53 INR je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite standen 2,57 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 1,89 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at