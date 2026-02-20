|
Ovzon Registered: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Ovzon Registered hat am 19.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Ovzon Registered hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,81 SEK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,630 SEK je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 158,88 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 277,0 Millionen SEK ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 107,0 Millionen SEK in den Büchern gestanden.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 1,23 SEK beziffert. Im Vorjahr hatten -1,450 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite hat Ovzon Registered im vergangenen Geschäftsjahr 735,00 Millionen SEK verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 120,06 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Ovzon Registered 334,00 Millionen SEK umsetzen können.
Die Prognosen der Analysten hatten für das Gesamtjahr bei einem Gewinn je Aktie von 0,733 SEK gelegen. Auf Umsatzseite hatten sich die Experten-Schätzungen bei 711,13 Millionen SEK, befunden.
