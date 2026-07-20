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20.07.2026 06:31:29
Ovzon Registered hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Ovzon Registered hat am 17.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS belief sich auf 0,37 SEK gegenüber 0,200 SEK je Aktie im Vorjahresquartal.
Ovzon Registered hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 245,0 Millionen SEK abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 47,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 166,0 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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