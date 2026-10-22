Ovzon Registered präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Ovzon Registered hat am 21.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurden 0,42 SEK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Ovzon Registered 0,250 SEK je Aktie eingenommen.

Der Umsatz wurde auf 220,0 Millionen SEK beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 202,0 Millionen SEK umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at