Owens Corning: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Owens Corning hat am 04.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Owens Corning vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 3,18 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -5,920 USD je Aktie erwirtschaftet.

Umsatzseitig standen 2,49 Milliarden USD in den Büchern – ein Minus von 7,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Owens Corning 2,68 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at