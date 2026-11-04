Owens Corning Aktie
WKN DE: A0LCN9 / ISIN: US6907421019
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04.11.2026 12:35:15
Owens Corning Posts Narrower Loss In Q3; Issues Q4 Guidance
(RTTNews) - Owens Corning (OC) reported a third-quarter net loss of $248 million, compared with a net loss of $495 million in the third quarter of 2025. Diluted loss per share came in at $3.15, compared with a loss of $5.93 a year ago. Adjusted EBITDA declined to $489 million from $638 million in the prior year period. For the third quarter, Owens Corning generated an enterprise adjusted EBITDA margin of 20%. Adjusted diluted earnings per share reached $2.44 in the third quarter, down from $3.67 a year ago. Net sales totaled $2.49 billion, compared with $2.68 billion in the third quarter of 2025.
For the fourth-quarter 2026, Owens Corning expects revenue of $2.0 billion to $2.2 billion. The company expects to generate an enterprise adjusted EBITDA margin of approximately 10% to 12%.
"While we are navigating a challenging market in the near-term, we have confidence in OC's long-term growth and performance through the cycle," said Chief Operating Officer Todd Fister.
In pre-market trading on NYSE, Owens Corning shares are down 3.34 percent to $113.97.
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