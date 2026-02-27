Owens Corning präsentierte Quartalsergebnisse

Owens Corning hat am 25.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Owens Corning vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 3,65 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -2,910 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,14 Milliarden USD – das entspricht einem Minus von 24,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,84 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Quartal lagen bei einem Gewinn von 1,37 USD je Aktie. Beim Umsatz hatten die Experten mit 2,17 Milliarden USD gerechnet.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 6,220 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren 7,37 USD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahr hat Owens Corning im abgelaufenen Geschäftsjahr Umsatzeinbußen von 7,95 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 10,10 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 10,98 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Insgesamt hatten Analysten für das Gesamtjahr einen Gewinn von 12,22 USD je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 10,13 Milliarden USD taxiert.

Redaktion finanzen.at