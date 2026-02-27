27.02.2026 06:31:29

Owens Corning präsentierte Quartalsergebnisse

Owens Corning hat am 25.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Owens Corning vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 3,65 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -2,910 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,14 Milliarden USD – das entspricht einem Minus von 24,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,84 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Quartal lagen bei einem Gewinn von 1,37 USD je Aktie. Beim Umsatz hatten die Experten mit 2,17 Milliarden USD gerechnet.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 6,220 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren 7,37 USD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahr hat Owens Corning im abgelaufenen Geschäftsjahr Umsatzeinbußen von 7,95 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 10,10 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 10,98 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Insgesamt hatten Analysten für das Gesamtjahr einen Gewinn von 12,22 USD je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 10,13 Milliarden USD taxiert.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08:16 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07:27 KW 9: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
06:17 Februar 2026: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
06:17 Gold, Öl & Co. in KW 9: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
27.02.26 Bill Ackmans Portfolio: In diese Aktien war der Marktprofi in Q4/2025 investiert

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen schließen im Minus -- ATX letztlich in Rot -- DAX schließt kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt gab am Freitag nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich hingegen seitwärts. Die US-Börsen notierten schwächer. Die Märkte in Fernost legten am Freitag zu.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen