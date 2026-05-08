Owens Corning präsentierte Quartalsergebnisse

Owens Corning hat am 06.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 1,29 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -1,080 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig standen 2,27 Milliarden USD in den Büchern – ein Minus von 10,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Owens Corning 2,53 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at