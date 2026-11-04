Owens Corning Q3 Earnings Summary

(RTTNews) - Below are the earnings highlights for Owens Corning (OC):

Earnings: -$250 million in Q3 vs. -$494 million in the same period last year. EPS: -$3.18 in Q3 vs. -$5.92 in the same period last year. Excluding items, Owens Corning reported adjusted earnings of $192 million or $2.44 per share for the period.

Revenue: $2.489 billion in Q3 vs. $2.684 billion in the same period last year.

-Guidance: Next quarter revenue guidance: $ 2.0 B To $ 2.2 B

Non-GAAP Values are from continuing operations.