Owens Corning Aktie
WKN DE: A0LCN9 / ISIN: US6907421019
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04.11.2026 12:19:52
Owens Corning Q3 Earnings Summary
(RTTNews) - Below are the earnings highlights for Owens Corning (OC):
Earnings: -$250 million in Q3 vs. -$494 million in the same period last year. EPS: -$3.18 in Q3 vs. -$5.92 in the same period last year. Excluding items, Owens Corning reported adjusted earnings of $192 million or $2.44 per share for the period.
Revenue: $2.489 billion in Q3 vs. $2.684 billion in the same period last year.
-Guidance: Next quarter revenue guidance: $ 2.0 B To $ 2.2 B
Non-GAAP Values are from continuing operations.
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