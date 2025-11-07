Owens Corning stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Owens Corning hat am 05.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 5,92 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 3,65 USD je Aktie erzielt worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 11,88 Prozent auf 2,68 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3,05 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at