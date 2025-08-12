Owens Minor: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Owens Minor stellte am 11.08.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal vor.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 11,30 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Owens Minor -0,420 USD je Aktie generiert.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 74,47 Prozent auf 681,9 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 2,67 Milliarden USD gelegen.

Redaktion finanzen.at