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12.08.2026 06:31:29
Owens Minor stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Owens Minor hat sich am 10.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.
Owens Minor hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 1,16 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -11,300 USD je Aktie gewesen.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Owens Minor in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 10,07 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 613,2 Millionen USD im Vergleich zu 681,9 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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