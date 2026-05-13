Owens Minor: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Owens Minor lud am 11.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,08 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,320 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 76,15 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 627,8 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 2,63 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at