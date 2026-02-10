Owill legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Owill hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 09.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Das EPS belief sich auf 24,47 JPY gegenüber 22,20 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Owill in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,40 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 10,74 Milliarden JPY im Vergleich zu 9,91 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at