Owill präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Owill präsentierte am 10.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Das EPS lag bei 27,38 JPY. Im letzten Jahr hatte Owill einen Gewinn von 35,36 JPY je Aktie eingefahren.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 2,23 Prozent auf 10,91 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 11,16 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at