14.05.2026 06:31:29

Owill stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Owill äußerte sich am 11.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS lag bei -6,43 JPY. Ein Jahr zuvor waren 18,43 JPY je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Owill in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,92 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 9,56 Milliarden JPY im Vergleich zu 8,70 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

In Sachen EPS wurden 88,13 JPY je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Owill 101,91 JPY je Aktie eingenommen.

Der Umsatz lag bei 41,91 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 7,03 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 39,16 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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