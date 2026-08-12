Owill verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Owill hat am 10.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 47,03 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 42,71 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Owill mit einem Umsatz von insgesamt 11,40 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,69 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 6,56 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at