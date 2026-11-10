Owill: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Owill hat am 09.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurden 10,09 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Owill 27,38 JPY je Aktie eingenommen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Owill in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 3,34 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 10,55 Milliarden JPY im Vergleich zu 10,91 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at