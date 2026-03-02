Owl Capital verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Owl Capital präsentierte in der am 27.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.10.2025 endete.

Owl Capital vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,01 CAD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,180 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,010 CAD beziffert. Im Vorjahr waren -0,180 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at