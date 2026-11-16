Owlet Aktie

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WKN DE: A3EH8V / ISIN: US69120X2062

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16.11.2026 10:42:12

Owlet: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors

On its third-quarter 2026 earnings call, held on Nov. 13, 2026, Owlet (NYSE:OWLT) announced a voluntary camera safety update and withdrew its full-year financial outlook. The safety action creates immediate revenue cuts, but long-term value hinges on core product demand and subscription growth.

Three takeaways from the call stand out for long-term investors.

Management pulled full-year financial guidance after initiating a voluntary safety update for its camera cord attachment, which requires accepting product returns from retail partners and shipping replacement parts.

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