Owlet präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Owlet stellte am 11.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Owlet hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,05 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -4,700 USD je Aktie gewesen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 30,08 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 33,9 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 26,1 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at