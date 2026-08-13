|
13.08.2026 06:31:29
Owlet präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Owlet stellte am 11.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Owlet hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,05 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -4,700 USD je Aktie gewesen.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 30,08 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 33,9 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 26,1 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!