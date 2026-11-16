Owlet verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Owlet lud am 13.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Es stand ein EPS von 0,06 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Owlet noch ein Gewinn pro Aktie von 0,130 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 30,4 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 4,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 32,0 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at