nCino Aktie
WKN DE: A2P7VE / ISIN: US63947U1079
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15.05.2026 02:27:32
Owls Nest Just Sold Its Entire nCino Stake. Should Investors Worry?
According to a Securities and Exchange Commission (SEC) filing dated May 14, 2026, Owls Nest Partners IA, LLC sold its entire stake in nCino (NASDAQ:NCNO) , amounting to a change of 1,585,623 shares. The estimated transaction value was $29.79 million, calculated using average unadjusted closing prices from January through March 2026. The quarter-end value of the position declined by $40.66 million, a figure that includes stock price movements during the period.nCino, Inc. operates at scale as a leading provider of cloud-based banking software, with a focus on process automation and regulatory compliance for financial institutions. The company's SaaS platform enables banks and credit unions to streamline operations, manage risk, and improve customer onboarding and loan origination. nCino's competitive advantage lies in its deep integration of data analytics and AI/ML capabilities, supporting digital transformation across the banking sector.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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